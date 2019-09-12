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Овечкин и Кузнецов разведены по разным группам в тренинг-кемпе «Вашингтона»

Овечкин и Кузнецов разведены по разным группам в тренинг-кемпе «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» объявил состав групп тренировочного лагеря команды.

Российские форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону. В общей сложности в лагере примут участие 57 игроков, разделённые на три группы. В белой группе также будет тренироваться и экс-форвард «Слована» Кэйси Бэйли.

Кроме Овечкина, Дмитрия Орлова, Кузнецова и Ильи Самсонова в тренировочный лагерь также приглашён защитник Александр Алексеев, который пока не определён ни в одну из тренировочных групп из-за травмы.

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