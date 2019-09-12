Washington Post: не Самсонов, а Ванечек главный молодой вратарь в «Вашингтоне»

Обозреватель издания Washington Post Изабель Хуршудян прокомментировала конкуренцию за вратарскую позицию в составе «Вашингтон Кэпиталз». У основного голкипера команды Брэйдена Холтби в конце сезона-2019/20 может закончиться контракт, а его сменщиком на данный момент является не самый опытный Феникс Копли.
«Копли в прошлом году превзошёл все ожидания, когда из 24 матчей выиграл 16, пропуская в среднем 2,9 шайбы за матч. Это позволило ему продлить контракт на три года, но он может стать жертвой, если руководство впечатлит кто-то из конкурентов, у которых контракты более скромные.
Самсонов был задрафтован аж в 2015 году, и прошлый сезон стал для него первым в Северной Америке. Стартовал он не очень хорошо, но финишировал уверенно. В «Херши» он отражал 89,8% бросков, а с 12 января одержал 15 побед в 20 матчах, отбивая уже 93% бросков. Он считается вратарём будущего в «Вашингтоне», и клуб может быть заинтересован, чтобы он уже начал получать опыт в НХЛ.
В то же время Самсонов был настолько раскручен, что все забыли, что главным «проспектом» среди вратарей является Витек Ванечек. Он уже отыграл три полных сезона в АХЛ, что делает его намного более опытным, чем Самсонов. У Ванечека очень интересно структурирован контракт: в этом году он будет двусторонним, а в следующем уже односторонним в НХЛ, поэтому он будет получать энхаэловскую зарплату, даже если будет играть за фарм-клуб. Такие контракты обычно предлагаются только тем хоккеистам, которые могут играть в НХЛ и которых команда ждёт», — отмечает Хуршудян.
И Самсонов, и Ванечек примут участие в основном тренировочном лагере «столичных».
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