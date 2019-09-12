Рантанен — о ситуации с контрактом: я бы волновался, если бы я был такой один

Ограниченно свободный агент «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал отсутствие нового контракта с клубом.
«Конечно, что у меня есть чувство ожидания, но мне просто нужно оставаться спокойным. Нет никакой необходимости паниковать. Я понимал, что, возможно, придётся задержаться в Финляндии на длительный срок. Так что я совсем не удивлён тем фактом, что всё ещё нахожусь здесь.
Вот уже четыре года, как я улетал в Северную Америку в конце августа. Все игроки, с которыми я занимался в Турку, уже уехали, а я — нет. Это странное чувство. Однако сейчас многие ограниченно свободные агенты находятся в аналогичной ситуации. Это касается не только меня и Патрика Лайне. Так что я бы гораздо больше волновался, если бы я был такой один», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.
- 12 сентября 2019
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:51
-
11:32
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
04:55
-
02:37
-
01:59
-
01:07
-
00:08
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:34
-
23:13
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:34
-
22:22
-
21:59
-
21:37
-
21:29
-
21:22
-
21:17
-
21:01
-
20:25
-
20:11