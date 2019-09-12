Рантанен — о ситуации с контрактом: я бы волновался, если бы я был такой один

Ограниченно свободный агент «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал отсутствие нового контракта с клубом.

«Конечно, что у меня есть чувство ожидания, но мне просто нужно оставаться спокойным. Нет никакой необходимости паниковать. Я понимал, что, возможно, придётся задержаться в Финляндии на длительный срок. Так что я совсем не удивлён тем фактом, что всё ещё нахожусь здесь.

Вот уже четыре года, как я улетал в Северную Америку в конце августа. Все игроки, с которыми я занимался в Турку, уже уехали, а я — нет. Это странное чувство. Однако сейчас многие ограниченно свободные агенты находятся в аналогичной ситуации. Это касается не только меня и Патрика Лайне. Так что я бы гораздо больше волновался, если бы я был такой один», — цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.