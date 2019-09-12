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Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из «Металлурга»

Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из уральской команды.

«После проигранного матча «Витязю» Величкин объявил, что мы больше не сотрудничаем. Никакой ругани не было, я поблагодарил его, сказал спасибо, что пригласил меня в такую классную команду. Так что спасибо Величкину, что позвал меня в Россию, в КХЛ. Он дал мне время для работы, я старался, поверьте.

Успел ли пообщаться с Воробьёвым? На самом деле у меня было немного времени, но да, мы пообщались. Я пожелал Воробьёву удачи, хочу, чтобы у него всё получилось. Мы же знакомы по работе в сборных командах России и Чехии. Он руководил своей сборной, я – своей… Играли друг с другом», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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