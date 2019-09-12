Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из «Металлурга»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, как узнал об увольнении из уральской команды.

«После проигранного матча «Витязю» Величкин объявил, что мы больше не сотрудничаем. Никакой ругани не было, я поблагодарил его, сказал спасибо, что пригласил меня в такую классную команду. Так что спасибо Величкину, что позвал меня в Россию, в КХЛ. Он дал мне время для работы, я старался, поверьте.

Успел ли пообщаться с Воробьёвым? На самом деле у меня было немного времени, но да, мы пообщались. Я пожелал Воробьёву удачи, хочу, чтобы у него всё получилось. Мы же знакомы по работе в сборных командах России и Чехии. Он руководил своей сборной, я – своей… Играли друг с другом», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

И. Воробьёв: Яндач спросил у меня: можно попрощаться с ребятами?