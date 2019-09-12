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Нападающему «Нефтехимика» не дали забрать на память первую шайбу в КХЛ

Нападающему «Нефтехимика» не дали забрать на память первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:0), в котором он забросил первую шайбу в КХЛ.

«Эмоции неописуемые, если честно. Сегодня я — один из самых счастливых людей на Земле. Очень долго шёл к этому, за что спасибо моим родителям, без них ничего бы не было. Там больше Паша Порядин всё исполнил. Мне оставалось только отдать ему, и дальше он сам уже всё сделал. Я даже не видел его, не буду обманывать. Просто услышал, что в полном составе, и не глядя отправил.

Забрал ли шайбу на память? Я подъехал, мне сказали, что нельзя. Но попробую ещё раз попросить», — цитирует Хафизова официальный сайт нижнекамского клуба.

С этого сезона КХЛ использует чипированные шайбы, которые необходимо возвращать арбитрам даже в случае их вылета на трибуны.

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