Нападающему «Нефтехимика» не дали забрать на память первую шайбу в КХЛ

Форвард «Нефтехимика» Тимур Хафизов поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:0), в котором он забросил первую шайбу в КХЛ.

«Эмоции неописуемые, если честно. Сегодня я — один из самых счастливых людей на Земле. Очень долго шёл к этому, за что спасибо моим родителям, без них ничего бы не было. Там больше Паша Порядин всё исполнил. Мне оставалось только отдать ему, и дальше он сам уже всё сделал. Я даже не видел его, не буду обманывать. Просто услышал, что в полном составе, и не глядя отправил.

Забрал ли шайбу на память? Я подъехал, мне сказали, что нельзя. Но попробую ещё раз попросить», — цитирует Хафизова официальный сайт нижнекамского клуба.

С этого сезона КХЛ использует чипированные шайбы, которые необходимо возвращать арбитрам даже в случае их вылета на трибуны.