NBC Sports: после драмы с Кесселом Малкин может получить новую жизнь

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал появившуюся информацию из стана «Питтсбург Пингвинз».
По информации журналиста The Athletic Роба Росси, Малкин выдвинул руководству «пингвинов» требование обменять его, если Фил Кессел останется в команде. Причиной тому стали разногласия между Кесселом, который играл в одной тройке с Евгением, и главным тренером Майком Салливаном.
«В какой-то степени наиболее важная информация приводится в самом конце статьи, где сказано о желании Евгения заключить новый контракт с «Питтсбургом». «Мой контракт будет действовать ещё три года. Когда он закончится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — сказал Малкин.
Это интересный момент, так как мало кто действительно озабочен вопросом о статусе самого Малкина, ведь его нынешний контракт истекает только через три года. Тем не менее Малкину уже 33, а Кросби 32, и вопросы о будущем команды становятся всё более животрепещущими.
С 2015 по 2018 год процент реализации Малкиным бросков никогда не опускался ниже 16,7 и достигал 17,6. Чтобы вы понимали, насколько уникален этот показатель, необходимо заметить, что Малкин занимал четвёртое место в лиге по точности бросков. В минувшем сезоне Малкин всё ещё был довольно эффективен (11,2%), но больше не поражал воображение. Но, наверное, было бы несправедливо рассчитывать на то, что Малкин продолжит в том же духе.
Может ли Малкин провести следующий сезон сильнее? Без сомнений. После драмы с Кесселом Малкин может получить новую жизнь, ведь Фил был якорем в их звене. Тем не менее держите свои надежды при себе. Может быть, Евгений ещё и не начал стареть так сильно, однако в своём возрасте он будет всё чаще проигрывать борьбу за шайбу. Ведь ему уже 33», — полагает О'Брайен.
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