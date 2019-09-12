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Михайлов: благодаря Путину Запад стал нас бояться. С ними только так

Михайлов: благодаря Путину Запад стал нас бояться. С ними только так
Хоккей / Прочие 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о политической ситуации в России.

«Я интересуюсь политикой. Наблюдаю, переживаю за состояние дел на Донбассе, за состояние дел с Америкой. Естественно, я на стороне своей любимой России и всегда буду. Во все времена при любом руководителе есть плюсы и минусы.

Что мне нравится? Мне нравится, какая позиция у нашего президента. Это благодаря ему Запад вновь стал уважать и даже где-то нас бояться. И это правильно. С ними только так. Если с ними договариваться, они тебя обманут. Я даже на спортивном уровне говорю.

Если бы не Владимир Владимирович Путин, то нашу страну довели бы до такого состояния, что я боюсь даже себе представить», — цитирует Михайлова Sports.ru.

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