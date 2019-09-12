Райлли — о контракте Марнера: не наша забота, этим должен заниматься менеджмент

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли прокомментировал контрактную ситуацию нападающего Митчелла Марнера, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

«Переговоры Марнера не главная забота игроков «Торонто». Мы должны быть готовы к лагерю. Нам есть о чём беспокоиться. Мы пытаемся стать лучше, убедиться, что мы готовы. Остальным должен заниматься менеджмент.

Мы не можем повлиять на эту ситуацию. Что будет, то будет. Мы говорили с Митчеллом. Конечно, мы хотим, чтобы он был здесь. Он является важной частью нашей команды, он отличный товарищ.

Но сейчас нам надо готовиться и думать только о своей игре. Завтра начинается тренировочный лагерь. Так что мы займёмся тренировками, а ситуацию с Митчеллом пусть решают другие», – цитирует Райлли официальный сайт НХЛ.