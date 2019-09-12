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Величкин: никто в «Магнитке» не отчаивается. Нет сомнений, обязательно прорвёмся

Величкин: никто в «Магнитке» не отчаивается. Нет сомнений, обязательно прорвёмся
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал два поражения после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера.

«Ребят, надо всё это перебороть. У нас все работают день и ночь. Я бы даже сказал так: пашут. И игроки, и тренеры, и весь нас штаб. Каждая секунда посвящена работе. Массажисты, врачи, все при деле. Вкалывают в поте лица. Дух команды «Металлург» никуда не делся и никуда не улетучился. Никто в «Магнитке» не отчаивается. Засучили рукава и вкалываем. Мы знаем и понимаем, что от нас требуют болельщики.

Да, выдался тяжёлый старт. Мы на предсезонных сборах заложили неплохую базу, но видите, сейчас всё посыпалось. Но мы восстанавливаемся и, нет сомнений, обязательно прорвёмся. Вы посмотрите, полкоманды поменялось! Игра стала другой, площадки меньше, хоккей меняется, всё меняется. Надо привыкнуть, поверьте, нам немножко осталось, и мы восстановимся. Все парни в команде боевые, все с опытом, полно игроков сборной, есть обладатели Кубка Гагарина», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Мешали травмы, не хватало «домоседов» и спасибо Величкину за приглашение.
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