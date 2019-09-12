«Салават» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 17:00 мск. Эта игра станет первой для команды Николая Цулыгина на домашнем льду в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Гиматов;

Семёнов — Мухамадуллин, Амиров — Хохряков — Майоров.

«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Березин — Трямкин, Плэтт — Холланд — Секстон;

Батыршин — Вишневский, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Овчинников — Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.