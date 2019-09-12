«Салават» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» назвали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 17:00 мск. Эта игра станет первой для команды Николая Цулыгина на домашнем льду в нынешнем сезоне.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Сергеев, Солодухин — Кадейкин — Гиматов;
Семёнов — Мухамадуллин, Амиров — Хохряков — Майоров.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Березин — Трямкин, Плэтт — Холланд — Секстон;
Батыршин — Вишневский, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Овчинников — Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.
- 12 сентября 2019
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