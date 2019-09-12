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Форварду «Нефтехимика» разрешили забрать на память первую шайбу в КХЛ

Форварду «Нефтехимика» разрешили забрать на память первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов получил разрешение забрать на память шайбу, которой он забил свой первый гол в КХЛ. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации источника, 21-летнему форварду вернули заветную шайбу.

Хафизов отметился результативным броском в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:0). После встречи форвард сообщил, что ему не удалось забрать на память шайбу.

С этого сезона КХЛ использует чипированные шайбы, которые необходимо возвращать арбитрам даже в случае их вылета на трибуны. С помощью «умных» шайб тренеры и зрители могут получать статистику по действиям игроков в режиме реального времени.

В нынешнем сезоне 21-летний Хафизов провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Нападающему «Нефтехимика» не дали забрать на память первую шайбу в КХЛ
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