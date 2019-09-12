Логан Кутюр назначен новым капитаном «Сан-Хосе Шаркс»
Нападающий Логан Кутюр назначен новым капитаном «Сан-Хосе Шаркс», информирует официальный сайт «акул».
30-летний канадский форвард стал 14-м капитаном в истории калифорнийского клуба. Ассистентами Кутюра стали защитники Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, а также форварды Джо Торнтон и Томаш Гертл.
В сезоне-2018/19 Кутюр провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 27 заброшенных шайб и 43 результативные передачи при показателе полезности «-6» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф канадский форвард отыграл в 20 матчах и набрал 20 (14+6) очков.
Ранее капитаном «Сан-Хосе» был нападающий Джо Павелски. В межсезонье он покинул команду в статусе свободного агента и подписал контракт с «Даллас Старз».
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