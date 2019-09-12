КХЛ прокомментировала ситуацию с матчами «Куньлуня» и «Трактора» в Шэньчжэне

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с матчами «Куньлунь Ред Стар» и «Трактора» в Шэньчжэне. Ранее «Чемпионату» стало известно, что у челябинского клуба возникли проблемы с вылетом в Китай.



«В Китае с 1 августа по 10 октября 2019 года введён тотальный запрет на выдачу разрешений на пролёты дополнительных чартерных рейсов. Благодаря усилиям посольства РФ и Управлению гражданской авиации Китая все три клуба КХЛ, чьи гостевые матчи запланированы на этот срок («Салават Юлаев», «Барыс» и «Трактор), получили разрешения на пролёты. КХЛ и ХК «Куньлунь Ред Стар» ежедневно мониторят ситуацию, кроме того Лига находится в постоянном контакте с посольством РФ в Пекине, сотрудники ХК «Куньлунь Ред Стар» работают со службами аэропорта и представителями компаний-перевозчиков.



Благодаря усилиям посольства РФ в Пекине удалось урегулировать форс-мажорную ситуацию, матчи «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор», запланированные на 14 и 15 сентября в Шэньчжэне, состоятся в соответствии с календарём чемпионата КХЛ», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину в пресс-службе КХЛ.