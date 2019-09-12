Защитник Моррисси подписал контракт с «Виннипегом» на $ 50 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» объявил на своём официальном сайте о заключении восьмилетнего контракта с защитником Джошем Моррисси. По условиям договора, среднегодовая зарплата 24-летнего хоккеиста составит $ 6 млн 250 тыс., общая сумма контракта — $ 50 млн.



Сезон-2018/19 стал для игрока третьим в НХЛ. Он провёл 59 матчей в регулярном чемпионате, отметившись шестью заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+9» и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист установил личный рекорд по очкам, передачам и среднему времени на льду В плей-офф на счету игрока одна голевая передача в шести встречах.



Моррисси задрафтован «Виннипегом» в первом раунде драфта-2013 под общим 13-м номером.

