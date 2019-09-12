Овечкин и Малкин — самые популярные игроки НХЛ по числу подписчиков в «Твиттере»
Российские игроки Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин и Евгений Малкин являются самыми популярными хоккеистами лиги по числу подписчиков в «Твиттере». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
У капитана «Вашингтон Кэпиталз» 2,7 млн читателей, у нападающего «Питтсбург Пингвинз» — 1,6 млн. Первую тройку замыкает защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн (1,1 млн).
В десятку самых популярных игроков вошли Патрик Кейн («Чикаго Блюэкхоукс»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эндрю Шоу («Чикаго Блэкхоукс») и Ти Джей Оши («Вашингтон Кэпиталз»). У каждого из этих игроков меньше 1 млн подписчиков.
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Александр был первым ещё в феврале.
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