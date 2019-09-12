Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Франсон стал четвёртым игроком «Авангарда», выбывшим на неопределённый срок

Франсон стал четвёртым игроком «Авангарда», выбывшим на неопределённый срок
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о травме ведущего защитника «ястребов» Коди Франсона.

«Прямо сейчас он травмирован, восстанавливается. Ждём его в ближайшем будущем. Когда он снова будет в строю, говорить пока рано», — сказал Хартли в эфире программы регионального телевидения «Овертайм».

Отметим, что Франсон стал уже четвёртым игроком «Авангарда» со старта сезона, который выбыл на неопределённый срок. На предсезонке серьёзные повреждения получили форварды Артём Манукян и Денис Зернов, а после матча за Кубок открытия стало известно о проблемах со здоровьем у Алексея Емелина.

В нынешнем сезоне омский клуб одержал четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата. 15 сентября подопечные Хартли встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов выбыл из строя на 5-6 месяцев
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент