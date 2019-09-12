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Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» и потерпело второе поражение подряд

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» и потерпело второе поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал в Ярославле московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу команды Крэйга Мактавиша.

В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Даниила Мисюля бело-голубые ответили заброшенной шайбой Вадима Шипачёва, набравшего 600-е очко в чемпионатах России. Во втором периоде «железнодорожники» забили два гола с интервалом в 30 секунд — отличились Денис Алексеев и Антон Ландер. В третьем периоде Рушан Рафиков реализовал численный перевес, а Павел Кудрявцев отличился в равных составах. У бело-голубых точным броском отметился Игорь Полыгалов.

16 сентября «Локомотив» встретится на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Крикунова 14-го числа сыграют в гостях с «Северсталью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Мисюль (Красковский) – 15:33' (5x5)   1:1 Шипачёв (Лямин, Петерссон) – 19:23' (5x5)   2:1 Алексеев (Санников, Рафиков) – 28:21' (5x5)   3:1 Ландер (Ратти) – 28:51' (5x5)   4:1 Рафиков (Аверин, Апальков) – 42:02' (5x4)   5:1 Кудрявцев – 54:33' (5x5)   5:2 Полыгалов (Хиетанен, Моисеев) – 57:01' (5x5)
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