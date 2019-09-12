Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» и потерпело второе поражение подряд

«Локомотив» принимал в Ярославле московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу команды Крэйга Мактавиша.
В первом периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Даниила Мисюля бело-голубые ответили заброшенной шайбой Вадима Шипачёва, набравшего 600-е очко в чемпионатах России. Во втором периоде «железнодорожники» забили два гола с интервалом в 30 секунд — отличились Денис Алексеев и Антон Ландер. В третьем периоде Рушан Рафиков реализовал численный перевес, а Павел Кудрявцев отличился в равных составах. У бело-голубых точным броском отметился Игорь Полыгалов.
16 сентября «Локомотив» встретится на выезде с ЦСКА, а подопечные Владимира Крикунова 14-го числа сыграют в гостях с «Северсталью».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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