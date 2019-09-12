«Спартак» прервал серию из трёх поражений, забросив пять шайб рижскому «Динамо»

«Спартак» принимал рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу команды Олега Знарка.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в начале второго игрового отрезка рижане открыли счёт усилиями Нериюса Алишаускаса. Андрей Кутейкин восстановил равновесие в большинстве, а чуть позже заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш. На первой минуте третьего периода Мартиньш Карсумс в четвёртый раз огорчил гостей, а позже отличился Робин Ганзл, который установил окончательный счёт.

14 сентября «Спартак» примет на своей площадке с ХК «Сочи», а рижане 16-го числа встретятся в Латвии с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.