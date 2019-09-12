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«Спартак» прервал серию из трёх поражений, забросив пять шайб рижскому «Динамо»

«Спартак» прервал серию из трёх поражений, забросив пять шайб рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» принимал рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу команды Олега Знарка.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в начале второго игрового отрезка рижане открыли счёт усилиями Нериюса Алишаускаса. Андрей Кутейкин восстановил равновесие в большинстве, а чуть позже заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш. На первой минуте третьего периода Мартиньш Карсумс в четвёртый раз огорчил гостей, а позже отличился Робин Ганзл, который установил окончательный счёт.

14 сентября «Спартак» примет на своей площадке с ХК «Сочи», а рижане 16-го числа встретятся в Латвии с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Алишаускас (Берглунд, Макмиллан) – 24:09' (5x5)   1:1 Кутейкин (Столяров, Рылов) – 28:48' (5x4)   2:1 Талалуев (Гончаров, Кулик) – 29:27' (6x5)   3:1 Даугавиньш (Рылов) – 32:40' (5x5)   4:1 Карсумс (Рылов) – 40:44' (5x5)   5:1 Ганзл (Никонцев) – 54:34' (en)
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