Форвард «Сибири» Миловзоров прокомментировал победу в матче с минским «Динамо»

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2).
«В целом была быстрая, подвижная игра. Динамовцы сразу побежали вперёд, завладели инициативой, забили шайбу, но у нас был план на игру. Здорово, что удалось забить гол в большинстве. Команда старалась, билась, ребята ловили шайбу на себя. Никто не хотел уступать, где-то нам немножко повезло.
Мой гол в большинстве? Да, у нас есть заготовки для игры в большинстве, но соперник — не мальчики, это профессионалы. Просто так получилось быстро забить: задвигались, первыми оказались на отскоке, всё просто.
Чувствуются ли резкая смена площадок? Не слишком. Это не наш вопрос. Мы всё понимаем, наше дело выходить и играть. Для успеха в Подольске нам надо улучшить банальные вещи, самое главное — надо быть предельно мотивированным, горячим, готовым к игре. Нужно выигрывать борьбу. Когда все в таком состоянии, тогда по крупицам всё это складывается в результат.
В этих моментах нет совершенства. Надо быть дисциплинированным, не давать сопернику шансов в большинстве. Обычные, стандартные вещи, о них всегда говорят тренеры. Делаешь всё лучше — оказываешься чуть удачливее», — сказал Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
- 12 сентября 2019
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