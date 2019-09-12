Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: настраивали ребят, что минское «Динамо» не такое, как на предсезонке

Заварухин: настраивали ребят, что минское «Динамо» не такое, как на предсезонке
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2).

«Сегодня была тяжёлая игра. Настраивали ребят, что это другое «Динамо», не как на предсезонке. Довольно хороший прессинг, мобильные, катаются, и мы полтора периода тяжело входили в игру. Здорово сыграл вратарь, и бригады меньшинства выстояли, забили в большинстве. Это дало уверенность ребятам в третьем периоде, сыграли более раскрепощённо и забили нужный гол», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Минчане потерпели четвёртое поражение в пяти матчах регулярки, у «Сибири» третья победа в сезоне. 15 сентября минское «Динамо» встретится на своей площадке с «Металлургом», а новосибирский клуб 14-го числа сыграет на выезде с «Витязем».

Кёртис Валк и Владислав Наумов помещены в список травмированных КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент