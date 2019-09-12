Заварухин: настраивали ребят, что минское «Динамо» не такое, как на предсезонке

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2).
«Сегодня была тяжёлая игра. Настраивали ребят, что это другое «Динамо», не как на предсезонке. Довольно хороший прессинг, мобильные, катаются, и мы полтора периода тяжело входили в игру. Здорово сыграл вратарь, и бригады меньшинства выстояли, забили в большинстве. Это дало уверенность ребятам в третьем периоде, сыграли более раскрепощённо и забили нужный гол», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Минчане потерпели четвёртое поражение в пяти матчах регулярки, у «Сибири» третья победа в сезоне. 15 сентября минское «Динамо» встретится на своей площадке с «Металлургом», а новосибирский клуб 14-го числа сыграет на выезде с «Витязем».
- 12 сентября 2019
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
21:52
-
21:46
-
21:29
-
21:06
-
21:03
-
20:49
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
18:54
-
18:46
-
18:40
-
18:20
-
18:13
-
18:02
-
17:48
-
17:25
-
17:12
-
16:58
-
16:37
-
16:25