Заварухин: настраивали ребят, что минское «Динамо» не такое, как на предсезонке

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2).



«Сегодня была тяжёлая игра. Настраивали ребят, что это другое «Динамо», не как на предсезонке. Довольно хороший прессинг, мобильные, катаются, и мы полтора периода тяжело входили в игру. Здорово сыграл вратарь, и бригады меньшинства выстояли, забили в большинстве. Это дало уверенность ребятам в третьем периоде, сыграли более раскрепощённо и забили нужный гол», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Минчане потерпели четвёртое поражение в пяти матчах регулярки, у «Сибири» третья победа в сезоне. 15 сентября минское «Динамо» встретится на своей площадке с «Металлургом», а новосибирский клуб 14-го числа сыграет на выезде с «Витязем».