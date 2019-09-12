Вудкрофт: минское «Динамо» не в состоянии переломить ход матча

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение со счётом 2:3 в матче с «Сибирью».
«В первом периоде мы контролировал ход матча, доминировали, забили шайбу. В середине периода почему-то остановились, перестали кататься так же хорошо, как в самом начале, дали сопернику вернуться в игру. В итоге они сравняли счёт.
Во второй половине мы играли неплохо, хорошо владели шайбой. Но когда просто владеешь шайбой, то этого недостаточно для того, чтобы победить в матче. Надо атаковать опаснее, всегда нагружать шайбу ближе к воротам соперника, только тогда мы сможем заслужить победу. Мы никогда не делаем достаточно для того, чтобы поставить точку в матче. Даже когда наша команда доминирует, мы не можем сделать финальное усилие, поставить точку и переломить ход матча», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 12 сентября 2019
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