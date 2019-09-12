Знарок — о победе со счётом 5:1: отвратительный первый период, просто кошмарный

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (5:1).



«Отвратительный первый период, просто кошмарный. Пообщались в перерыве. Два периода сыграли неплохо. Ну как неплохо? Конечно, хотелось бы ещё лучше, чтобы солиднее играли. Во втором ничего получилось, а в третьем периоде подсушили игру.



Что означает тот факт, что Талалуев лучший снайпер команды? Ни о чём не говорит. Он молодой, ещё бы кто-нибудь забивал. У нас все могут забить. Карсумс забил, Даугавиньш забил, Ганзл забил в пустые. Ему было важно забить с психологической точки зрения, потому что не получалось у него.

Ротация помогла, но ты же наперёд не знаешь этого. Не просто так снимаешь с игры, а говоришь с хоккеистами и объясняешь им всё. Если человек всё понимает, то это нормально. А если по взгляду его понимаю, что с ним что-то не то, то какой смысл с ним говорить? Его надо менять.



Почему менял звенья Хохлачёву? Ну потому что игра не шла. Пытались внести изменения. В третьем периоде он вообще в двух звеньях играл. Я подумал, что может ему игрового времени не хватает. Что-то пробовать надо, а не просто стоять на скамейке. Нужно все варианты опробовать, хотя не всегда в десятку выстреливаешь.



У Беспалова микротравма, а по Гудачеку врачи колдуют. Нет смысла выпускать травмированного игрока, чтобы потерять его потом на длительный срок», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.