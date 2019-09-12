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Мактавиш — об Алексееве: диагноз ставить рано. Надеемся, что всё хорошо

Мактавиш — об Алексееве: диагноз ставить рано. Надеемся, что всё хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о матче с московским «Динамо» (5:2).

«Я думаю, сегодня была наша лучшая игра в сезоне. С каждым матчем мы выглядим всё лучше. Сегодня нам удалось коллективно показать хорошую игру. Некоторые ребята здорово сыграли индивидуально.

Игру в большинстве, думаю, менять пока рано. Пока у нас не было много шансов реализовать численное преимущество. Часто наше большинство получалось не полным. В прошлой игре с Сочи играли в большинстве и не забили. Хорошо, что сегодня это получилось.

Что с Алексеевым? Пока непонятно. Денис врезался в соперника, упал, после этого ушёл в раздевалку. Мы решили, что ему лучше отдохнуть. Диагноз ставить рано, но мы надеемся, что всё будет хорошо», — передаёт слова Крэйга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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