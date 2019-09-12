Мактавиш — об Алексееве: диагноз ставить рано. Надеемся, что всё хорошо

Главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о матче с московским «Динамо» (5:2).



«Я думаю, сегодня была наша лучшая игра в сезоне. С каждым матчем мы выглядим всё лучше. Сегодня нам удалось коллективно показать хорошую игру. Некоторые ребята здорово сыграли индивидуально.



Игру в большинстве, думаю, менять пока рано. Пока у нас не было много шансов реализовать численное преимущество. Часто наше большинство получалось не полным. В прошлой игре с Сочи играли в большинстве и не забили. Хорошо, что сегодня это получилось.



Что с Алексеевым? Пока непонятно. Денис врезался в соперника, упал, после этого ушёл в раздевалку. Мы решили, что ему лучше отдохнуть. Диагноз ставить рано, но мы надеемся, что всё будет хорошо», — передаёт слова Крэйга Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Братишки, я Галимов». Он выжил в авиакатастрофе, но ушёл вместе с командой Слова, от которых до сих пор хочется плакать. 8 лет со дня смерти Александра Галимова.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.