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Овечкин прокомментировал кокаиновый скандал с участием Кузнецова

Овечкин прокомментировал кокаиновый скандал с участием Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о кокаиновом скандале, в центре которого оказался нападающий Евгений Кузнецов.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года за употребление кокаина, при этом дисквалификация спортсмена не распространяется на НХЛ.

«Порой лучше всего просто поддержать Кузнецова, быть с ним на одной стороне и не оставлять его одного. Когда возникают сложности, нужно сплотиться. Мы будем поддерживать Женю. Нужно забыть обо всём этом и надеяться, что он больше не совершит ошибку. Все ведь допускают оплошности, не так ли? К сожалению, ошибка Кузнецова стала достоянием общественности, но я не думаю, что он должен постоянно просить прощения. Он уже принёс извинения семье, болельщикам и руководству клуба», — приводит слова Овечкина Washington Post.

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