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«Питтсбург» заключил новый контракт с защитником Петтерссоном

«Питтсбург» заключил новый контракт с защитником Петтерссоном
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с защитником Маркусом Петтерссоном, информирует официальный сайт «пингвинов».

Договор рассчитан на один год, за этот период шведский хоккеист заработает $ 874 125. «Питтсбург» приобрёл 23-летнего игрока в результате обмена с «Анахайм Дакс», который состоялся в декабре 2018 года.

В сезоне-2018/19 защитник провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две заброшенные шайбы и 23 результативные передачи при показателе полезности «+17» и 66 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету игрока одна голевая передача в четырёх встречах с показателем полезности «-1».

«Анахайм» выбрал Петтерссона на драфте-2014 во втором раунде под общим 38-м номером.

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