Пресс-служба «Вашингтона» пошутила по поводу внешнего вида Овечкина

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на повреждённый нос капитана команды Александра Овечкина. Ранее российский хоккеист упал с велосипеда, катаясь по окрестностям столицы США.



«Нос Ови выглядит так, словно сейчас уже середина сезона», — гласит сообщение пресс-службы столичного клуба в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Кэпиталз».



Ранее стало известно, что Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам в тренировочном лагере. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону.



В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.