Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пресс-служба «Вашингтона» пошутила по поводу внешнего вида Овечкина

Пресс-служба «Вашингтона» пошутила по поводу внешнего вида Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на повреждённый нос капитана команды Александра Овечкина. Ранее российский хоккеист упал с велосипеда, катаясь по окрестностям столицы США.

«Нос Ови выглядит так, словно сейчас уже середина сезона», — гласит сообщение пресс-службы столичного клуба в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Кэпиталз».

Ранее стало известно, что Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам в тренировочном лагере. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

Овечкин вышел на тренировку с разбитым лицом. Виноват велосипед
А потом чуть не получил травму ноги на тренировке. Но русская машина не ломается.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент