Проворов заключил контракт и стал самым дорогим защитником «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на 6 лет со средней зарплатой $ 6,75 млн за сезон, а кроме этого Иван получит $ 12 млн в виде подписного бонуса. Таким образом, Проворов успевает прибыть в расположение клуба, который в пятницу открывает тренировочный лагерь.
22-летний Проворов не пропустил ни одного матча за три первых сезона в НХЛ и стал самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз». Ветеран «лётчиков» Мэтт Нисканен уступает россиянину $ 1 млн. В прошлом сезоне Иван набрал 26 очков в 82 матчах, проводя на льду более 25 минут за матч.
Проворов был выбран «Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году в первом раунде под общим 7-м номером. За сборную России дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призёром.
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