Кожевников: армейское дерби — главное противостояние КХЛ последнего времени

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от грядущего матча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, которая состоится 13 сентября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30, мск.

«Армейское дерби — это главное противостояние КХЛ последних лет. Можно сказать, что после первого такого матча сезон должен раскачаться, поскольку зрелищных игр пока не так много, как хотелось бы. Уверен, что обе команды, соскучившись по встречам друг против друга, будут рвать и метать, и порадуют зрителей», — приводят слова Кожевникова «Известия».

СКА одержал 3 победы в 4 матчах нынешнего сезона, у ЦСКА 3 победы при 2 поражениях. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате ЦСКА выиграл у СКА все 4 матча.