Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в социальной сети «Инстаграм» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — написал Бобровский в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть в "инстаграме" Сергея Бобровского.
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».
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