Чем завершится «армейское» дерби в Питере и победит ли «Магнитка» с Воробьёвым?

Сегодня, 13 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где впервые в сезоне сойдутся СКА и ЦСКА. Магнитогорский «Металлург» подходит к встрече с «Ак Барсом» с двумя поражениями в двух матчах после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Барыс»;
— «Торпедо» — «Йокерит»;
— «Ак Барс» — «Металлург» Мг;
— СКА — ЦСКА.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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