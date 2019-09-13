Чесалин: Евенко нужно идти в смешанные единоборства и там бороться

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2) прокомментировал удаление до конца матча защитника «зубров» Олега Евенко.

«Матч получился тяжёлым, но мы смогли выполнить тренерскую установку и добиться результата. Конечно, не без ошибок, но главное победа и важные очки. С чем связано неудачное начало встречи в исполнении «Сибири»? Можно придумать много отговорок, но на мой взгляд всё идёт из головы, от нашей психологии. До матча нас предупреждали, что «Динамо» активно начинает свои матчи, но мы вышли не совсем готовыми и не сразу смогли найти свою игру. Хорошо, что вовремя проснулись, смогли дожать соперника и выиграть матч.

Что за стычка с Олегом Евенко? Со своей стороны я не совершал никаких противоправных действий, сыграл чисто в тело соперника. Для меня были непонятны действия защитника «Динамо». Изначально я его даже не видел, он подлетел со стороны и начал драться. Мне кажется, тут нужно идти в смешанные единоборства и продолжать бороться там.

Как я чувствую себя в новой команде? Очень комфортно, меня здесь хорошо приняли, команда — моя вторая семья. Здесь все работают на общий результат: не только на играх, но и на тренировках. Я очень рад, что оказался здесь», — цитирует Чесалина puckfans.at.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.