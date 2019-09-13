Шестёркин и Кравцов приглашены в основной тренинг-кемп «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил состав групп тренировочного лагеря команды.

В тренинг-кемпе «Рейнджерс» гарантированно примут участие шесть российских игроков — голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а также нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Защитник Егор Рыков находится в официальном составе тренинг-кемпа, однако не включён ни в одну тренировочную группу из-за травмы голеностопа.

Примет участие в лагере и ветеран «Рейнджерс» Крис Крайдер, который по-прежнему является одним из главных кандидатов на обмен из команды.

Один из ведущих защитников «Рейнджерс» в минувшем сезоне Энтони ДеАнджело не явился в тренировочный лагерь, так как не заключил нового контракта. Генеральный менеджер «Нью-Йорка» Джефф Гортон заявил, что американский хоккеист может присоединиться к тренировкам, как только изъявит соответствующее желание.