Лисовец — о малом игровом времени в «Салавате»: этот вопрос не совсем ко мне

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец прокомментировал небольшое количество игрового времени в новой команде. На старте сезона белорусский хоккеист принял участие только в одном матче.
«Думаю, этот вопрос не совсем ко мне. Но сколько бы ни давали времени на льду, надо выходить, работать и помогать команде. Цель у нас одна — выиграть Кубок Гагарина, и если дали семь минут, значит надо выходить и отработать их на 120 процентов.
Сколько времени играю в КХЛ — мне всегда нравился стиль игры Уфы, нравилась, опять же, атмосфера здесь на матчах. Ну и «Салават Юлаев» — это топ-клуб как-никак, и в любом случае это шаг вперёд. Конечно же, очень хотелось перейти сюда, поиграть с топ-игроками и побороться за Кубок», — цитирует Лисовца «Реальное время».
- 13 сентября 2019
-
13:15
-
12:53
-
12:37
-
12:19
-
11:56
-
11:24
-
11:06
-
10:38
-
10:20
-
10:06
-
09:47
-
09:26
-
09:15
-
08:55
-
08:25
-
07:52
-
07:01
-
05:39
-
00:54
-
00:20
-
00:01
- 12 сентября 2019
-
23:52
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:38
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:13
-
22:10