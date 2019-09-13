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Лисовец — о малом игровом времени в «Салавате»: этот вопрос не совсем ко мне

Лисовец — о малом игровом времени в «Салавате»: этот вопрос не совсем ко мне
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец прокомментировал небольшое количество игрового времени в новой команде. На старте сезона белорусский хоккеист принял участие только в одном матче.

«Думаю, этот вопрос не совсем ко мне. Но сколько бы ни давали времени на льду, надо выходить, работать и помогать команде. Цель у нас одна — выиграть Кубок Гагарина, и если дали семь минут, значит надо выходить и отработать их на 120 процентов.

Сколько времени играю в КХЛ — мне всегда нравился стиль игры Уфы, нравилась, опять же, атмосфера здесь на матчах. Ну и «Салават Юлаев» — это топ-клуб как-никак, и в любом случае это шаг вперёд. Конечно же, очень хотелось перейти сюда, поиграть с топ-игроками и побороться за Кубок», — цитирует Лисовца «Реальное время».

Лисовец: счастлив, что «Салават Юлаев» доверился мне. Большой шаг вперёд
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