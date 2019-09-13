Дмитрий Квартальнов поддержал людей с онкологическими заболеваниями

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поучаствовал в шествии «Зажги ночь» – акции в поддержку людей с онкологическими заболеваниями, сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ак Барса».

Хоккеист Никита Квартальнов, сын главного тренера казанцев, победил страшную болезнь, обнаруженную у него в 18 лет, и вернулся в хоккей на пять сезонов, вдохновив людей не опускать рук.

Квартальнов-младший выступал за новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. В общей сложности хоккеист принял участие в 131 матче КХЛ и отметился 11 (7+4) баллами. В октябре 2018 года Никита объявил о завершении карьеры и решении стать хоккейным агентом.