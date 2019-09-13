Слепышев: СКА — один из лидеров российского хоккея, всегда претендует на Кубок

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который состоится сегодня, 13 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.
«СКА — один из лидеров российского хоккея. Я не очень пристально следил за изменениями, произошедшими в это межсезонье у них. Знаю, что команда, как и всегда, претендует на Кубок. Нас ждёт дерби с принципиальным соперником. Каким бы ни был у них тренерский штаб и состав, это будет очень серьёзная игра.
Обращаем внимание на игру в неравных составах. Это один из ключевых моментов практически любой встречи. Ещё мы давно не играли на канадских площадках. Сейчас покатались, вспомнили. Насколько быстро мы сможем адаптироваться к размерам поля, тоже будет важным аспектом», — цитирует Слепышева официальный сайт московского клуба.
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