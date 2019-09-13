Тренер «Ак Барса»: у «Металлурга» хорошая вратарская линия, её тяжело взломать

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» рассказал, как казанская команда готовилась к сопернику и что выйдет на первый план в матче.
«Сильный, хороший соперник: мы знаем эту команду и её силу, поэтому готовились и разговаривали. Здесь нужна прежде всего дисциплина и самоотдача, чтоб не захлестнули эмоции первой домашней игры. Мы это тоже понимаем, нужно, чтобы ребята не перегорели, играли строго – у соперника достаточно хороших игроков, которые могут наказать за любую ошибку.
Очень хорошая у них вратарская линия, будет тяжело её взломать. Мы знаем и команду, и тренера. Каждый соперник нас разбирает, они так же будут подходить к игре. Здесь, я думаю, терпение и труд – это самое главное», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.
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