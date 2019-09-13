Скабелка — о 0:3 с «Адмиралом»: брака много, осмысленных действий не так много

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (0:3).

«Соперника поздравляю с победой. По нашей игре — очень много брака, осмысленных действий не так много. Отсюда в общем-то и результат, соперник играл побыстрее, решений правильных было больше, поэтому и выиграли. Готовимся дальше», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода. Константин Глазачев от борта выполнил прострел на пятак, который замкнул Денис Вихарев. В начале третьего периода точный бросок удался уже самому Глазачеву. Окончательный счёт установил всё тот же Глазачев, поразивший пустые ворота. Одним из главных героев матча стал финский вратарь хозяев Юхо Олкинуора, оформивший первый шат-аут в КХЛ.