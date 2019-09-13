Бёзер отказался от шестилетнего контракта с «Ванкувером» на $ 42 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» предлагал нападающему Броку Бёзеру шестилетний контракт на $ 42 млн (среднегодовая зарплата — $ 7 млн). Однако 22-летний форвард отказался от этого варианта, информирует TSN.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ американский нападающий принял участие в 69 матчах, записав на свой счёт 56 (26+30) баллов при показателе полезности "-2" и 22 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В розыгрыш Кубка Стэнли клуб не попал.
Ранее сообщалось, что, по имеющейся информации, находящийся в статусе ограниченно свободного агента уроженец Бёрнсвилля намеревается получать в год около $ 7 млн и хочет подписать контракт на четыре сезона.
22-летний Брок Бёзер хочет получать в «Ванкувере» $ 7 млн в год
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