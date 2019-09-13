Кожевников: для «Магнитки» игра с «Ак Барсом» — шанс вылезти из ямы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем матче «Ак Барс» — «Металлург». Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«У «Ак Барса» и «Металлурга» новые команды, но этот матч — всегда «принципиаловка». Интересный момент — дуэль двух капитанов, когда-то Сергей Мозякин и Данис Зарипов играли в одном звене. Трудно говорить, что будет во встрече, но для «Металлурга» это шанс вылезти из той ямы, в которую они попали на старте чемпионата. У «Металлурга» защита выглядит поинтереснее, у Казани — нападение, думаю, будет равная игра.



Трудно говорить, почему у «Металлурга» возникли проблемы с результативностью, это нужно быть внутри команды, знать, когда и какие давались нагрузки. Но я сразу говорил, что Йозеф Яндач — это не тренер для такой команды, как «Магнитка». Естественно, были какие-то ошибки в подготовке. У Воробьёва времени мало, но он знает команду, а команда знает его, и он наладит игру. Конечно, Илью Петровича сейчас не будут дёргать, его и взяли для планомерного исправления ошибок.



«Ак Барс» отдыхал неделю, но вряд ли казанцы выпали из ритма. Сейчас самое начало сезона, все сыграли разное количество матчей. Физически все должны быть готовы примерно одинаково, большую роль играет самоотдача и мужество хоккеистов», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Металлург» не готов? Не знаю, о чём это Воробьёв». Яндач – об увольнении Мешали травмы, не хватало «домоседов» и спасибо Величкину за приглашение.