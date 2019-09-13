Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» показал новую раздевалку

«Ак Барс» показал новую раздевалку
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фотографии новой раздевалки команды.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Ак Барса».

Сегодня, 13 сентября, казанский клуб проведёт первый домашний матч в нынешнем сезоне. Подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся с «Металлургом». Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Чем завершится «армейское» дерби в Питере и победит ли «Магнитка» с Воробьёвым?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент