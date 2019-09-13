«Ак Барс» показал новую раздевалку

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала фотографии новой раздевалки команды.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Ак Барса».



Сегодня, 13 сентября, казанский клуб проведёт первый домашний матч в нынешнем сезоне. Подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся с «Металлургом». Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.