«Авангард» выставит Кубок открытия в Омске

«Авангард» планирует привезти Кубок открытия в Омск, сообщает пресс-служба «ястребов» в «Твиттере».



«Кубок открытия едет в Омск! Хочешь лично увидеть первый трофей «Авангарда» в новом сезоне? Приходи 14 сентября в ДХЦ «Авангард» (ул. Куйбышева, 132/3) с 10 до 19 часов! Вход свободный. 17 и 19 сентября Кубок появится в клубных фан-зонах: подробности — на следующей неделе», — гласит сообщение пресс-службы омского клуба.



«Авангард» стал обладателем Кубка открытия, обыграв в стартовом матче нынешнего сезона ЦСКА со счётом 3:1. Игра состоялась 1 сентября в Москве. В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон, оформивший дубль, и Максим Чудинов, забивший гол броском из своей зоны.

«Разрешения спрашивать не нужно». Хартли оценил крутой гол Чудинова А Игорь Никитин посетовал на недостаточную концентрацию своей команды.