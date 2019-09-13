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«Авангард» выставит Кубок открытия в Омске

«Авангард» выставит Кубок открытия в Омске
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» планирует привезти Кубок открытия в Омск, сообщает пресс-служба «ястребов» в «Твиттере».

«Кубок открытия едет в Омск! Хочешь лично увидеть первый трофей «Авангарда» в новом сезоне? Приходи 14 сентября в ДХЦ «Авангард» (ул. Куйбышева, 132/3) с 10 до 19 часов! Вход свободный. 17 и 19 сентября Кубок появится в клубных фан-зонах: подробности — на следующей неделе», — гласит сообщение пресс-службы омского клуба.

«Авангард» стал обладателем Кубка открытия, обыграв в стартовом матче нынешнего сезона ЦСКА со счётом 3:1. Игра состоялась 1 сентября в Москве. В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитники Коди Франсон, оформивший дубль, и Максим Чудинов, забивший гол броском из своей зоны.

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