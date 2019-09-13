«Ак Барс» — «Металлург»: Постма не попал в состав гостей, Кулёмин — в 3-м звене

«Ак Барс» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;

Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, Козун — Расмуссен — О’Делл;

Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Мозякин;

Дронов — Береглазов, Любимов — Неколенко — Кулёмин;

Дорофеев — Галузин — Коробкин, Авраменко.