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«Ак Барс» — «Металлург»: Постма не попал в состав гостей, Кулёмин — в 3-м звене

«Ак Барс» — «Металлург»: Постма не попал в состав гостей, Кулёмин — в 3-м звене
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Козун — Расмуссен — О’Делл;
Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Мозякин;
Дронов — Береглазов, Любимов — Неколенко — Кулёмин;
Дорофеев — Галузин — Коробкин, Авраменко.

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