СКА и ЦСКА объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

СКА и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав хозяев вернулся нападающий Йоонас Кемппайнен. В заявке московского клуба появился форвард Максим Мамин, отсутствует нападающий Сергей Толчинский.

СКА:



Кочетков (Мельничук);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Рукавишников — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.

В прошлом сезоне ЦСКА четыре раза обыграл СКА в регулярном чемпионате.