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Лехтеря: сейчас КХЛ гораздо сильнее, чем была пять лет назад

Лехтеря: сейчас КХЛ гораздо сильнее, чем была пять лет назад
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Йори Лехтеря поделился мнением о нынешнем уровне Континентальной хоккейной лиги. Ранее финский форвард выступал в КХЛ в составе «Локомотива» (2010-2011) и «Сибири» (2011-2014).

«Мне не показалось, что в России что-то кардинально поменялось с того времени, когда я здесь играл. Хотя КХЛ, конечно, продвинулась в своём развитии, и сейчас лига гораздо сильнее, чем была пять лет назад. Ну а нынешний сезон обещает быть особенно интересным, потому что нам предстоит играть на всех возможных вариантах площадок. Интересно будет попробовать такой разный хоккей», — приводит слова Лехтери официальный сайт СКА.

Сегодня, 13 сентября, СКА сыграет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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