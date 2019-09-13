Лехтеря: сейчас КХЛ гораздо сильнее, чем была пять лет назад

Нападающий СКА Йори Лехтеря поделился мнением о нынешнем уровне Континентальной хоккейной лиги. Ранее финский форвард выступал в КХЛ в составе «Локомотива» (2010-2011) и «Сибири» (2011-2014).



«Мне не показалось, что в России что-то кардинально поменялось с того времени, когда я здесь играл. Хотя КХЛ, конечно, продвинулась в своём развитии, и сейчас лига гораздо сильнее, чем была пять лет назад. Ну а нынешний сезон обещает быть особенно интересным, потому что нам предстоит играть на всех возможных вариантах площадок. Интересно будет попробовать такой разный хоккей», — приводит слова Лехтери официальный сайт СКА.



Сегодня, 13 сентября, СКА сыграет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.