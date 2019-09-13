Лехтеря: сейчас КХЛ гораздо сильнее, чем была пять лет назад

Нападающий СКА Йори Лехтеря поделился мнением о нынешнем уровне Континентальной хоккейной лиги. Ранее финский форвард выступал в КХЛ в составе «Локомотива» (2010-2011) и «Сибири» (2011-2014).
«Мне не показалось, что в России что-то кардинально поменялось с того времени, когда я здесь играл. Хотя КХЛ, конечно, продвинулась в своём развитии, и сейчас лига гораздо сильнее, чем была пять лет назад. Ну а нынешний сезон обещает быть особенно интересным, потому что нам предстоит играть на всех возможных вариантах площадок. Интересно будет попробовать такой разный хоккей», — приводит слова Лехтери официальный сайт СКА.
Сегодня, 13 сентября, СКА сыграет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 13 сентября 2019
-
20:42
-
20:30
-
20:18
-
20:06
-
19:36
-
19:33
-
19:19
-
19:08
-
18:39
-
18:19
-
18:00
-
17:47
-
17:32
-
17:17
-
16:46
-
16:31
-
16:05
-
16:00
-
15:39
-
15:06
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:37
-
13:15
-
12:53
-
12:37
-
12:19
-
11:56
-
11:24
-
11:06
-
10:38
-
10:20
-
10:06