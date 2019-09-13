Матч СКА — ЦСКА начнётся с задержкой из-за проблем с освещением

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — ЦСКА начнётся с небольшой задержкой из-за проблем с освещением, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Матч должен был стартовать в 19:30 мск, но стартовое вбрасывание перенесёно на несколько минут. Предматчевое шоу состоится в перерыве встречи.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Рукавишников — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.