Матч СКА — ЦСКА начнётся с задержкой из-за проблем с освещением

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — ЦСКА начнётся с небольшой задержкой из-за проблем с освещением, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Матч должен был стартовать в 19:30 мск, но стартовое вбрасывание перенесёно на несколько минут. Предматчевое шоу состоится в перерыве встречи.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Рукавишников — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.
- 13 сентября 2019
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