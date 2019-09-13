Флетчер: Проворов превратился в одного из лучших молодых защитников НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением о подписании шестилетнего контракта с защитником Иваном Проворовым. По условиям соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $ 6,75 млн.
«Рады подписать контракт с Иваном на следующие шесть лет. За юную карьеру он уже превратился в одного из лучших молодых защитников лиги. Его преданность игре и партнёрам не имеет равных. В ближайшие годы он будет важным элементом нашего успеха», — приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ.
22-летний Проворов не пропустил ни одного матча за три первых сезона в НХЛ и стал самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз». Ветеран «лётчиков» Мэтт Нисканен уступает россиянину $ 1 млн. В прошлом сезоне Иван набрал 26 очков в 82 матчах, проводя на льду более 25 минут за матч.
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