Флетчер: Проворов превратился в одного из лучших молодых защитников НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением о подписании шестилетнего контракта с защитником Иваном Проворовым. По условиям соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $ 6,75 млн.



«Рады подписать контракт с Иваном на следующие шесть лет. За юную карьеру он уже превратился в одного из лучших молодых защитников лиги. Его преданность игре и партнёрам не имеет равных. В ближайшие годы он будет важным элементом нашего успеха», — приводит слова Флетчера официальный сайт НХЛ.



22-летний Проворов не пропустил ни одного матча за три первых сезона в НХЛ и стал самым высокооплачиваемым защитником «Флайерз». Ветеран «лётчиков» Мэтт Нисканен уступает россиянину $ 1 млн. В прошлом сезоне Иван набрал 26 очков в 82 матчах, проводя на льду более 25 минут за матч.

Проворов поймал куш. Теперь он самый дорогой российский защитник в истории Иван получит больше, чем Радулов и Ковальчук.