Квартальнов — о победе: хотели немножко по-другому сыграть, но пока вот так

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1). Гости потерпели третье поражение кряду после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в должности главного тренера.
«Тяжёлая игра для нас. Не понравился второй период, у нас с ними есть проблемы. Выстояли в конце, это плюс. Нам есть над чем работать, хотели немножко по-другому сыграть, но пока вот так. Может немного эмоции захлестнули, первый матч на домашней арене», — сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.
Хозяева усилиями Микаэля Викстранда открыли счёт на 10-й минуте первого периода. В середине третьего периода Андрей Локтионов восстановил равновесие, но уже спустя 37 секунд Данис Зарипов забросил победную шайбу.
- 13 сентября 2019
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