С. Калинин: посвящаю гол своей бабушке, ей сегодня исполнилось 70 лет

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).

«Вначале немного стеснялись, да и третья игра на выезде даёт о себе знать. От минуты к минуте добавляли, играли по заданию, старались не давать сопернику шансов входить в нашу зону, бросать по воротам, создавали плотность в средней зоне. Думаю, нам это удалось. В принципе, игрой команды в атаке сегодня доволен, но всегда хочется играть больше в атаке. Но команда у СКА серьёзная, хорошие защитники и нападающие, трудно привозить шайбу туда, и ещё труднее проводить позиционные атаки. Но мы имели возможности забить и их реализовали.

Команда меняется, я здесь играл два года назад, с тех пор много поменялось в составе. Это их кухня, они сами разберутся. Конечно, приятно забить бывшей команде, там играет много моих друзей, приятелей, с кем играли в сборной. Всегда приятно играть с таким соперником. Хорошо сегодня забил, посвящаю гол своей бабушке, ей сегодня исполнилось 70 лет. Она смотрит игры, думаю, ей будет очень приятно», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.