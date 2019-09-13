Барабанов: у СКА нет никакого комплекса. Надо уметь держать удар

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3).

«Не сказал бы, что у нас что-то не получалось. Моменты были, мы их перебросали, просто не забили. Надо больше, агрессивнее идти на ворота, закрывать вратаря. Моменты были, надо их реализовывать. Почему не реализовал свои моменты? Не знаю, где-то смазанное начало сезона, может, где-то уверенности не хватает. Надо забить как раз такой гол, «мусорный», и, наверное, пойдёт.

Шайба Слепышева была неожиданной? Такое бывает, это хоккей. Вроде давишь соперника, а потом раз — и залетает в твои ворота. Надо уметь держать удар, это будет нам уроком. В таких матчах надо проявлять характер, будем к этому стремиться. Комплекса ЦСКА нет, плей-офф-то был, мы у них выигрывали, доказали, что можем выигрывать. Нет никакого комплекса. По сравнению с прошлым годом, ЦСКА сильно не изменился. Киселевич и Секач — хорошие игроки, но существенных изменений не заметил.

Конечно, календарь непривычный, следующий матч с ЦСКА будет спаренным (накануне СКА будет играть с «Витязем». — Прим. «Чемпионата). Конечно, будет тяжело, но такие игры должны нас закалять. Так закаляется характер, это самое главное», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.