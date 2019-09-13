Окулов: чемпионского похмелья у ЦСКА нет, уже давно всё выбили из нас

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:0).
Была очень сложная игра, тем более играли в Питере, давно не выигрывали на выезде. У соперника было много хороших моментов, и Илья Сорокин хорошо нас подтащил. Хорошо, что вовремя реализовали моменты и добились успешного результата.
Не то что СКА изменился, но сейчас новый день, новый сезон, игры отличаются. У них пришёл новый тренер, они изменили что-то в тактике, так что всё по новой. И приятно выигрывать. Дай бог, чтобы мы продолжали на этой же ноте.
Чемпионского похмелья у нас нет, уже давно всё выветрилось и выбили из нас. Всё в раздевалке спокойно, все понимают, что прошлый сезон – вчерашний день, сейчас у нас новая задача.
26 метров мне понравилось. Если вовремя обыгрываешь, то сразу же на опасной позиции оказываешься. ЦСКА не был готов к узкой площадке? Мы можем играть в ту игру, которую потребует тренер. У нас очень мастеровитые парни, они могут обыграть и на квадратном метре, и забросить, и побороться за шайбу, так что это не проблема. Не от нас зависит, какая площадка на «ЦСКА-Арене», на какой играем, на той и будем играть», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 сентября 2019
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